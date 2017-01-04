Криваве вбивство 35-річного чоловіка розкрила поліція Луганщини
Криваве вбивство 35-річного чоловіка розкрила поліція Луганщини
Попаснянські поліцейські розкрили вбивство 35-річного мешканця міста Гірське та затримали підозрюваного (40-річного чоловіка), який під час конфлікту наніс потерпілому ножове поранення несумісне з життям.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 КК України «Умисне вбивство».
Підозрюваний затриманий у порядку статті 208 КПК України.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області