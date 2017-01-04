Чоловіка, який під час бійки порубав поліцейського, затримала поліція

Співробітниками Краматорського відділу поліції в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затриманий 38-річний раніше не засуджений мешканець Краматорська, який днями під час вуличної бійки завдав травм сокирою двом чоловікам, один з яких був патрульним поліцейським.



Нагадаємо, патрульний, який був не на службі, став свідком вуличної бійки та втрутився, щоб допомогти чоловіку, якого лупцювали невідомі. Патрульний поліцейський миттєво відреагував та намагався припинити противоправні дії, однак під час бійки його також було травмовано – один із чоловіків задав йому удар сокирою по голові.

Після цього агресивні нападники намагалися втекти з місця події на автомобілі. Однак інші співробітники поліції завадили їх планам та затримали порушника: постраждалого помітив наряд патрульної поліції, що проїжджав по маршруту, викликав карету швидкої допомоги та почав переслідування. В результаті машину втікачів було блоковано і зупинено вже в іншій частині міста.

Наразі порушено кримінальне провадження за ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України, триває слідство, фігуранта події затримано.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області