На Харківщині розгнівана жінка вдарила ножем співмешканця

На Харківщині розгнівана жінка вдарила ножем співмешканця

20:00 04.01.2017
На Харківщині розгнівана жінка вдарила ножем співмешканця

Від отриманих травм чоловік помер у відділенні реанімації Нововодолазької центральної районної лікарні.

42-річного чоловіка було доставлено до медзакладу з домоволодіння, де мешкає мати його співмешканки. У постраждалого були виявлені колото-різані рани голови, рани на щоці, надпліччі, грудній клітині.

Працівниками Нововодолазького відділення поліції у скоєнні кримінального правопорушення викрита безробітна раніше судима 34-річна співмешканка потерпілого.

Встановлено, що вона приїхала разом з чоловіком в гості до своєї матері. Ввечері на кухні між співмешканцями виникла сварка на побутовому ґрунті. Жінка схопила ніж та нанесла тілесні ушкодження, від яких чоловік помер.

Підозрювана затримана в порядку статті 208 КПКУ, утримується в Нововодолазькому ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Украинцы спорят, нужно ли сочувствовать россиянам из-за авиакатастрофы? По-вашему мнению такие споры – это:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.