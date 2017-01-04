На Харківщині розгнівана жінка вдарила ножем співмешканця

Від отриманих травм чоловік помер у відділенні реанімації Нововодолазької центральної районної лікарні.

42-річного чоловіка було доставлено до медзакладу з домоволодіння, де мешкає мати його співмешканки. У постраждалого були виявлені колото-різані рани голови, рани на щоці, надпліччі, грудній клітині.

Працівниками Нововодолазького відділення поліції у скоєнні кримінального правопорушення викрита безробітна раніше судима 34-річна співмешканка потерпілого.

Встановлено, що вона приїхала разом з чоловіком в гості до своєї матері. Ввечері на кухні між співмешканцями виникла сварка на побутовому ґрунті. Жінка схопила ніж та нанесла тілесні ушкодження, від яких чоловік помер.

Підозрювана затримана в порядку статті 208 КПКУ, утримується в Нововодолазькому ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області