На Сумщині чоловік повідомив поліцію про те, що вдарив ножем жінку
На Сумщині чоловік повідомив поліцію про те, що вдарив ножем жінку
Після опівночі до чергової частини Сумського районного відділу поліції надійшов телефонний дзвінок від 29-річного місцевого жителя. Чоловік розповів: він щойно ударив ножем у живіт свою дружину.
На виклик негайно виїхали медики та слідчо-оперативна група поліції.
Прибувши на місце події, правоохоронці застали закривавлену жінку, що лежала у ліжку, та її переляканого чоловіка. Потерпілу з ножовим пораненням терміново ушпиталили та прооперували, в умовах лікувального закладу їй було поставлено діагноз «пошкодження тонкого та товстого кишківника, внутрішньочеревна кровотеча». Чоловіка ж полісмени доправили до відділу поліції та опитали.
Як говорить сам підозрюваний, увечері він повернувся додому добряче напідпитку, і не знайшов захованої «заначки». Підозрюючи, що гроші знайшла та переховала дружина, він вчинив сварку, вимагаючи повернути «заощадження». Не отримавши жаданої відповіді, ухопив кухонного ножа і вдарив дружину, поціливши їй у живіт.
На сьогодні 26-річна потерпіла перебуває під наглядом медиків. Чоловік, який нині перебуває під домашнім арештом, стверджує, що зовсім не хотів заподіяти їй зле, і у всьому звинувачує горілку.
За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області