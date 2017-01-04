На Сумщині чоловік повідомив поліцію про те, що вдарив ножем жінку

Після опівночі до чергової частини Сумського районного відділу поліції надійшов телефонний дзвінок від 29-річного місцевого жителя. Чоловік розповів: він щойно ударив ножем у живіт свою дружину.

На виклик негайно виїхали медики та слідчо-оперативна група поліції.

Прибувши на місце події, правоохоронці застали закривавлену жінку, що лежала у ліжку, та її переляканого чоловіка. Потерпілу з ножовим пораненням терміново ушпиталили та прооперували, в умовах лікувального закладу їй було поставлено діагноз «пошкодження тонкого та товстого кишківника, внутрішньочеревна кровотеча». Чоловіка ж полісмени доправили до відділу поліції та опитали.

Як говорить сам підозрюваний, увечері він повернувся додому добряче напідпитку, і не знайшов захованої «заначки». Підозрюючи, що гроші знайшла та переховала дружина, він вчинив сварку, вимагаючи повернути «заощадження». Не отримавши жаданої відповіді, ухопив кухонного ножа і вдарив дружину, поціливши їй у живіт.

На сьогодні 26-річна потерпіла перебуває під наглядом медиків. Чоловік, який нині перебуває під домашнім арештом, стверджує, що зовсім не хотів заподіяти їй зле, і у всьому звинувачує горілку.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області