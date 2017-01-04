Розкрито вбивство жінки, тіло якої знайшли у мішку біля сміттєпроводу

Розкрито вбивство жінки, тіло якої знайшли у мішку біля сміттєпроводу

18:00 04.01.2017
Розкрито вбивство жінки, тіло якої знайшли у мішку біля сміттєпроводу

Надаємо, у ніч на 02 січня на лінію «102» до Кременчуцького відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця багатоповерхівки про те, що між поверхами у будинку він виявив тіло без ознак життя, що було загорнуте в мішок.

На місці події кременчуцькі правоохоронці встановили, що загиблою є 68-річна жителька Кременчука. На тілі жінки виявлено тілесні ушкодження.

За підозрою у скоєнні вбивства оперативники затримали 39-річного чоловіка - мешканця будинку, де було знайдено тіло потерпілої.

«У ході проведення досудового розслідування поліція з’ясувала, що між затриманим і потерпілою виникла сварка. Під час конфлікту чоловік завдав жінці декілька ударів в область голови. Після того, як жінка знепритомніла, кременчужанин помістив її у мішок та виніс до сміттєпроводу між сьомим та восьмим поверхами в будинку. Експертиза підтвердила, що причиною смерті жінки стали множинні травми голови та крововиливи», - зазначив Олександр Коцар, начальник Кременчуцького відділу поліції.

На період досудового розслідування кременчужанин перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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