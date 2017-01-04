На Херсонщині чоловік звіряче побив кохану праскою

До Скадовського відділення поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл 38-річний чоловік наніс тілесні ушкодження своїй 37-річній співмешканці. Лікарі діагностували у жінки відкриті переломи обох кісток правої гомілки. Стан здоров’я потерпілої задовільний.

Працівники поліції виїхали за місцем проживання подружжя, але чоловіка вдома не було. Оперативники відпрацювали зв’язки співмешканця і встановили, що він може переховуватися в іншому селі у своїх знайомих. Чоловіка затримали у будинку його друзів.

Зловмисник пояснив, що ввечері разом зі співмешканкою вживав алкогольні напої, потім вони посварилися і він почав її бити. Коли жінка впала на підлогу, співмешканець схопив праску та кілька разів вдарив нею жінку по нозі. Після чого втік до друзів. Потерпіла змогла доповзти до сусідів за допомогою.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» (карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області