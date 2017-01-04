На Запоріжжі затримали молодика, який стріляв у поліцейських

Чоловік стріляв у працівників поліції охорони, які прибули до багатоповерхового будинку за викликом. Офіцер поліції пішов на переговори із озброєним чоловіком та переконав його здатися. Поліція затримала правопорушника в порядку ст. 208 КПК України.

Близько 18 години до чергової частини Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що з балкону чоловік стріляє у напрямку входу до під’їзду, у якому перебувають поліцейські.

Поліція встановила: дільничний офіцер поліції разом із нарядом управління поліції охорони у Запорізькій області виїхали до багатоповерхового будинку за викликом. Коли поліцейські підійшли до квартири, де проживала потерпіла, із квартири пролунав постріл у зачинені вхідні двері. Поліцейські негайно спустились на перший поверх для того щоб вийти на вулицю.

Однак коли поліцейські вийшли з під’їзду у їх бік пролунав ще один постріл: господар, перебуваючи на балконі своєї квартири стріляв у бік правоохоронців з мисливської гладкоствольної рушниці. Поліцейські відразу повернулись у під’їзд та повідомили про надзвичайну подію до чергової частини.

На місце події негайно прибули працівники роти поліції особливого призначення, а також керівництво ГУНП в Запорізькій області та Дніпровського відділу поліції.

Зловмисник відмовився скласти зброю і далі погрожував її застосуванням. Аби запобігти можливим жертвам серед цивільного населення та правоохоронців у переговори зі зловмисником вступив начальник Олександрівського відділення поліції Дмитро Клименко.

Зловмисник погодився впустити його до квартири. За результатом проведених переговорів офіцер поліції змусив правопорушника скласти зброю. Після цього 60-річного запоріжчанина поліція затримала в порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України. В подальшому, буде вирішено питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області