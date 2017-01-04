Прокуратура Донеччини розслідує жахливу загибель каменяра

04 січня, близько 9:30, на Авдіївському коксохімічному заводі стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув чоловік 1970 року народження.

Попередньо встановлено, що чоловік, працюючи в підрядній організації МТП «Ремонт» каменярем, виконував роботи по ремонту покрівлі технологічного приміщення. Приблизно о 09:30 годин він залишив місце своєї роботи, та направився на інший виробничий майданчик цеху - до вежі повітряного газопроводу.

Як пояснили опитані свідки події, забравшись на вказану вежу, чоловік впав. В результаті падіння з 11-метрової висоти потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму, від якої загинув на місці.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

На теперішній час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин смертельного випадку.

Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснює Красноармійська місцева прокуратура.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області