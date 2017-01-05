СБУ виявила у зоні АТО чергові схованки зі зброєю

СБУ виявила у зоні АТО чергові схованки зі зброєю

00:02 05.01.2017
СБУ виявила у зоні АТО чергові схованки зі зброєю

Дві схованки зі зброєю та боєприпасами виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Оперативники спецслужби вилучили зі схронів, що були облаштовані поблизу н.п. Водяне на Донеччині та с. Сизе на Луганщині, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, артилерійський снаряд калібру 100 мм, мінометну міну, п’ять гранатометних пострілів, 19 гранат та понад сім тисяч набоїв різного калібру.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Дві схованки зі зброєю та боєприпасами виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Оперативники спецслужби вилучили зі схронів, що були облаштовані поблизу н.п. Водяне на Донеччині та с. Сизе на Луганщині, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, артилерійський снаряд калібру 100 мм, мінометну міну, п’ять гранатометних пострілів, 19 гранат та понад сім тисяч набоїв різного калібру.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

 

- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2512#sthash.jsLCOZRb.dpuf

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