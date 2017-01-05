СБУ виявила у зоні АТО чергові схованки зі зброєю
СБУ виявила у зоні АТО чергові схованки зі зброєю
Дві схованки зі зброєю та боєприпасами виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.
Оперативники спецслужби вилучили зі схронів, що були облаштовані поблизу н.п. Водяне на Донеччині та с. Сизе на Луганщині, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, артилерійський снаряд калібру 100 мм, мінометну міну, п’ять гранатометних пострілів, 19 гранат та понад сім тисяч набоїв різного калібру.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
Дві схованки зі зброєю та боєприпасами виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.
Оперативники спецслужби вилучили зі схронів, що були облаштовані поблизу н.п. Водяне на Донеччині та с. Сизе на Луганщині, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, артилерійський снаряд калібру 100 мм, мінометну міну, п’ять гранатометних пострілів, 19 гранат та понад сім тисяч набоїв різного калібру.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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