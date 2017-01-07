На Рівненщині літня людина жахливо загинула у власному ліжку

На Рівненщині літня людина жахливо загинула у власному ліжку

22:00 07.01.2017
На Рівненщині літня людина жахливо загинула у власному ліжку

О 21:33 в селі Плоска Рівненського району у приватному житловому будинку виникла пожежа.

Місцевими жителями загорання швидко було ліквідоване та виявлено тіло загиблого 60-річного господаря оселі, громадянина Миколи.

Вогнем знищено ліжко і постіль, а також пошкоджено 5м2 підлоги в дерев’яному житловому будинку розміром 10х8м.

Пожежно-рятувальний підрозділ не викликався.

Усі обставини даної події встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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