На Харківщині пішохода збили одразу два автомобілі

На Харківщині пішохода збили одразу два автомобілі

21:00 07.01.2017
На Харківщині пішохода збили одразу два автомобілі

Приблизно о 19:30 до чергової частини Валківського відділу поліції надійшла інформація про ДТП із постраждалим.

По прибуттю слідчо-оперативної групи на місце пригоди було встановлено що на 400 км автодороги Київ-Харків-Довжанський поблизу села Шелудьково Коломацького району 35-річний водій автомобіля «Шевралет-Авео», рухаючись з боку Полтави в напрямку Харкова, не впорався з керуванням. При цьому він скоїв наїзд на 59-річного чоловіка, який намагався перетнути проїжджу частину у невстановленому місці.

В цей час позаду в попутному напрямку рухався автомобіль «Рено», який повторно наїхав на вказаного пішохода та залишив місце пригоди.

Внаслідок події постраждалий від отриманих травм загинув.

Під час оперативно-розшукових заходів працівниками стаціонарного посту поліції УПД ГУНП в Харківській області № 6 міста Валки на узбіччі автодороги Київ-Харків-Довжанський поблизу села Рідкодуб Валківського району було знайдено автомобіль «Рено-Мастер» під керуванням 51-річного водія, мешканця Хмельницької області.

Наразі правоохоронцями встановлюються обставини та причини пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Украинцы спорят, нужно ли сочувствовать россиянам из-за авиакатастрофы? По-вашему мнению такие споры – это:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.