На Харківщині пішохода збили одразу два автомобілі

Приблизно о 19:30 до чергової частини Валківського відділу поліції надійшла інформація про ДТП із постраждалим.

По прибуттю слідчо-оперативної групи на місце пригоди було встановлено що на 400 км автодороги Київ-Харків-Довжанський поблизу села Шелудьково Коломацького району 35-річний водій автомобіля «Шевралет-Авео», рухаючись з боку Полтави в напрямку Харкова, не впорався з керуванням. При цьому він скоїв наїзд на 59-річного чоловіка, який намагався перетнути проїжджу частину у невстановленому місці.

В цей час позаду в попутному напрямку рухався автомобіль «Рено», який повторно наїхав на вказаного пішохода та залишив місце пригоди.

Внаслідок події постраждалий від отриманих травм загинув.

Під час оперативно-розшукових заходів працівниками стаціонарного посту поліції УПД ГУНП в Харківській області № 6 міста Валки на узбіччі автодороги Київ-Харків-Довжанський поблизу села Рідкодуб Валківського району було знайдено автомобіль «Рено-Мастер» під керуванням 51-річного водія, мешканця Хмельницької області.

Наразі правоохоронцями встановлюються обставини та причини пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області