Величезний схрон зброї виявила СБУ у зоні АТО

Величезний схрон зброї виявила СБУ у зоні АТО

00:02 08.01.2017
Величезний схрон зброї виявила СБУ у зоні АТО

Величезну схованку з військовими засобами ураження виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Зі схрону, що був облаштований в одному з нежилих приміщень у Першотравневому Покровського району Донецької області, оперативники спецслужби вилучили 300 артилерійських снарядів різного калібру, 43 мінометних міни, 108 пострілів до гранатометів, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластиду вагою 500 г та понад 68 тисяч набоїв різного калібру.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ

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