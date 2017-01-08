Величезний схрон зброї виявила СБУ у зоні АТО

Величезну схованку з військовими засобами ураження виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Зі схрону, що був облаштований в одному з нежилих приміщень у Першотравневому Покровського району Донецької області, оперативники спецслужби вилучили 300 артилерійських снарядів різного калібру, 43 мінометних міни, 108 пострілів до гранатометів, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластиду вагою 500 г та понад 68 тисяч набоїв різного калібру.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ