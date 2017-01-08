Під час ліквідації пожежі на Хмельниччині було знайдено тіло людини

Під час ліквідації пожежі на Хмельниччині було знайдено тіло людини

11:00 08.01.2017
Під час ліквідації пожежі на Хмельниччині було знайдено тіло людини

О 09:49 на пункт зв’язку 39-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Городок надійшло повідомлення про те, що в с. Велика Левада виникла пожежа  в житловому будинку. До Служби порятунку «101» про подію повідомили сусіди, які побачили з вікон густий дим.

На місце події оперативно прибуло відділення рятувальників. Під час проведення розвідки в одній із кімнат житлового будинку було виявлено тіло власника будинку без ознак життя.

Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців, житловий будинок було врятовано від знищення вогнем. Пожежу було локалізовано в 10:14, ліквідовано о 10:17.

 Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку.

Причина загоряння — порушення правил експлуатації електроприладів. 

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Украинцы спорят, нужно ли сочувствовать россиянам из-за авиакатастрофы? По-вашему мнению такие споры – это:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.