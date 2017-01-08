Під час ліквідації пожежі на Хмельниччині було знайдено тіло людини

О 09:49 на пункт зв’язку 39-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Городок надійшло повідомлення про те, що в с. Велика Левада виникла пожежа в житловому будинку. До Служби порятунку «101» про подію повідомили сусіди, які побачили з вікон густий дим.

На місце події оперативно прибуло відділення рятувальників. Під час проведення розвідки в одній із кімнат житлового будинку було виявлено тіло власника будинку без ознак життя.

Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців, житловий будинок було врятовано від знищення вогнем. Пожежу було локалізовано в 10:14, ліквідовано о 10:17.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку.

Причина загоряння — порушення правил експлуатації електроприладів.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області