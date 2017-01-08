У Харкові трьох злодіїв затримали за пограбування на вокзалі

Правоохоронці Холодногірського відділу викрили трьох чоловіків та жінку, які пограбували 36-річну громадянку на вокзалі.

До Холодногірського ВП звернулася постраждала. Вона розповіла, що ввечері у приміщенні станції «Харків-пасажирський» до неї підійшла група невідомих громадян та під загрозою фізичної розправи вони заволоділи мобільним телефоном та 250 гривнями.

Правоохоронцями Холодногірського ВП по «гарячих слідах» були затримані четверо громадян, віком від 22 до 30 років, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні злочину.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк до 6 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області