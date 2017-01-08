Поліція Львівщини встановила особу загиблого під час ДТП

Дорожньо-транспорна пригода сталась днями о 21:10 на автодорозі «Броди-Тернопіль» поблизу села Гаї.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки ДАФ з напівпричепом, 26-річний мешканець одного з сіл Бродівського району, скоїв наїзд на пішохода, котрий від отриманих травм помер на місці події.

Особу загиблого відразу встановити не вдалось, проте згодом поліцейські з’ясували, що ним є 42-річний мешканець одного з сіл Бродівського району.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Призначено ряд експертиз, проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області