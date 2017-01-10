Чергового інформатора бойовиків "ЛНР" судитимуть на Луганщині
Чергового інформатора бойовиків "ЛНР" судитимуть на Луганщині
Досудовим розслідуванням встановлено, що інформатор терористів з травня по серпень 2016 року збирав відомості військового характеру з обмеженим доступом щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України в Попаснянському районі Луганської області. В подальшому, отриману інформацію передавав до так званої «Народної міліції «ЛНР», учасники якої здійснюють збройний опір силам АТО.
Обвинувальний акт стосовно поплічника терористів направлено до суду. Інформатору терористів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області