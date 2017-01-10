Чергового інформатора бойовиків "ЛНР" судитимуть на Луганщині

Чергового інформатора бойовиків "ЛНР" судитимуть на Луганщині

23:30 10.01.2017
Чергового інформатора бойовиків "ЛНР" судитимуть на Луганщині

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно громадянина України, який
вчинив дії, спрямовані на сприяння діяльності терористичної організації
, тобто  кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інформатор терористів з травня по серпень 2016 року збирав відомості військового характеру з обмеженим доступом щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України в Попаснянському районі Луганської області. В подальшому, отриману інформацію передавав до так званої «Народної міліції «ЛНР», учасники якої здійснюють збройний опір силам АТО.

Обвинувальний акт стосовно поплічника терористів направлено до суду. Інформатору терористів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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