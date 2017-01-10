У Києві поліція затримала працівника банку за привласнення коштів

За попередньою інформацією, зловмисник спричинив матеріальну шкоду на суму близько 40 тисяч гривень.

Співробітник Голосіївського управління київської поліції з'ясував, що киянин упродовж трьох років, обіймаючи посаду фахівця господарського сектору, привласнював банківське майно. За скоєне йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що "винахідливий" ділок отримував на зберігання речі банку: мобільні телефони, ноутбуки, фотоапарати тощо. При цьому, згідно із договором, він ніс повну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей, ввірених йому. Однак, згодом чоловік вирішив отримувати на цьому додатковий заробіток.

Коли ж керівництво банку звернулося за допомогою до правоохоронців за фактом розтрати майна, зловмисник зізнався слідчому у майже 40 злочинних епізодах.

На даний час 31-річному молодику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві