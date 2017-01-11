Під час ДТП на Житомирщині постраждав один з водіїв

Під час ДТП на Житомирщині постраждав один з водіїв

00:00 11.01.2017
Під час ДТП на Житомирщині постраждав один з водіїв

Близько 23:00 на 125 км автодороги Київ-Ковель-Ягодин зіштовхнулись ВАЗ-2101 та Фольксваген Гольф.

За попередньою інформацією водій автомобіля «ВАЗ-2101», 49-річний житель смт Чоповичі, рухаючись у напрямку м. Коростеня та виконуючи на перехресті поворот ліворуч, не надав переваги у русі автомобілю «Фольксваген Гольф», під керуванням 33-річного киянина, який рухався у зустрічному напрямку, унаслідок чого сталося зіткнення.

У результаті ДТП водій автомобіля «Фольксваген» отримав травми та був госпіталізований до реанімаційного відділення Малинської лікарні.

Нині триває з’ясування всіх обставин у рамках досудового розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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