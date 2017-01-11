На Харківщині поліцейські затримали грабіжника просто в електричці

44-річний зловмисник в електропотязі із застосуванням насильства відібрав у чоловіка сумку з мобільним телефоном та особистими речами.

Подія сталась поблизу залізничної станції «Циганочна» Ізюмського району. До чергової частини Балаклійського відділу поліції зателефонував 32-річний чоловік та повідомив про пограбування.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Потерпілий добре запам’ятав прикмети нападника, які одразу надав правоохоронцям. Аби затримати зловмисника - 44-річного мешканця міста Балаклія, група патрульної поліції призупинила рух потягу та заблокувала всі двері. Свій вчинок чоловік пояснив скрутним матеріальним становищем.

Вилучену сумку з мобільним телефоном та особистими речами правоохоронці повернули власнику.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області