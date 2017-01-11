СБУ виявила неправомірні соцвиплати 800 псевдопереселенцям у зоні АТО

СБУ виявила неправомірні соцвиплати 800 псевдопереселенцям у зоні АТО

03:00 11.01.2017
СБУ виявила неправомірні соцвиплати 800 псевдопереселенцям у зоні АТО

Служба безпеки України виявила у районі проведення антитерористичної операції отримання псевдопереселенцями соціальних виплат з державного бюджету.

Зокрема, оперативники СБУ встановили, що понад 800 громадян України отримують соціальні виплати з державного бюджету на території Станично-Луганського району, хоча постійно проживають на тимчасово окупованих територіях.

У зв’язку з цим керівництво райдержадміністрації прийняло рішення про призупинення таких виплат, внаслідок чого економія коштів державного бюджету склала близько 4 млн. грн.

За матеріалами прес-центру СБУ

Служба безпеки України виявила у районі проведення антитерористичної операції отримання псевдопереселенцями соціальних виплат з державного бюджету.

Зокрема, оперативники СБУ встановили, що понад 800 громадян України отримують соціальні виплати з державного бюджету на території Станично-Луганського району, хоча постійно проживають на тимчасово окупованих територіях.

У зв’язку з цим керівництво райдержадміністрації прийняло рішення про призупинення таких виплат, внаслідок чого економія коштів державного бюджету склала близько 4 млн. грн.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2530#sthash.MinKLjFr.dpuf

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