СБУ виявила неправомірні соцвиплати 800 псевдопереселенцям у зоні АТО
СБУ виявила неправомірні соцвиплати 800 псевдопереселенцям у зоні АТО
Служба безпеки України виявила у районі проведення антитерористичної операції отримання псевдопереселенцями соціальних виплат з державного бюджету.
Зокрема, оперативники СБУ встановили, що понад 800 громадян України отримують соціальні виплати з державного бюджету на території Станично-Луганського району, хоча постійно проживають на тимчасово окупованих територіях.
У зв’язку з цим керівництво райдержадміністрації прийняло рішення про призупинення таких виплат, внаслідок чого економія коштів державного бюджету склала близько 4 млн. грн.
За матеріалами прес-центру СБУ
Служба безпеки України виявила у районі проведення антитерористичної операції отримання псевдопереселенцями соціальних виплат з державного бюджету.
Зокрема, оперативники СБУ встановили, що понад 800 громадян України отримують соціальні виплати з державного бюджету на території Станично-Луганського району, хоча постійно проживають на тимчасово окупованих територіях.
У зв’язку з цим керівництво райдержадміністрації прийняло рішення про призупинення таких виплат, внаслідок чого економія коштів державного бюджету склала близько 4 млн. грн.
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