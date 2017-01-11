У Маріуполі рятувальники натрапили на обгоріле тіло людини

О 22:30 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Центральний район, вул. 4-та Азовська. На гасіння пожежі виїхали бійці 3-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

По прибуттю до місця виклику рятувальники з’ясували, що горіння відбувалось в одноповерховій господарчій будівлі, спостерігалось щільне задимлення. У ході проведення розвідки та гасіння пожежі, о 22:57, рятувальники всередині будівлі на підлозі виявили тіло загиблого чоловіка, анкетні данні встановлюються.

Пожежу було локалізовано о 22:57, а о 23:20 остаточно ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюється відповідними фахівцями.

Від Головного управління залучалось 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області