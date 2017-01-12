На Дніпропетровщині грабіжники побили чоловіка та погрожували йому ножем

На Дніпропетровщині грабіжники побили чоловіка та погрожували йому ножем

23:30 12.01.2017
На Дніпропетровщині грабіжники побили чоловіка та погрожували йому ножем

Інцидент стався у селі Богданівка Павлоградського району. Ввечері до чергової частини Павлоградського відділу поліції телефоном звернулася 51-річна жителька села та повідомила про те, що невідомі молодики б`ють її чоловіка та вимагають гроші.

Поліцейські встановили, що ввечері двоє молодиків проникли через відкриті двері в дім. Їх зустріла власниця, якій чоловіки відповіли, що помилилися адресою, а потім один з них вдарив її кулаком в обличчя. На шум зі спальні вийшов чоловік хазяйки. Нападники почали його бити руками й ногами, погрожувати ножем та вимагати гроші.

Жінці вдалося вибігти з дому та подзвонити у поліцію.

Грабіжниками виявилися 27-річний житель села Богданівка та 28-річний павлоградець. Обидва - раніше судимі та непрацюючі.

За даним фактом слідчим відділом Павлоградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 КК України. За вчинення розбою з проникненням в приміщення зловмисникам загрожує від 7 до 12 років за гратами з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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