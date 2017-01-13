СБУ перекрила канал постачання наркотиків у колонію на Полтавщині

Cпівробітники СБ України спільно з прокуратурою та оперативними працівниками пенітенціарної служби перекрили канал постачання наркотиків до однієї з виправних колоній Полтавщини.

Правоохоронці затримали на контрольно-перепускному пункті колонії начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи закладу. Під час огляду в майора внутрішньої служби оперативники СБ України виявили дози гашишу, канабісу та амфетаміну, що були приховані у цигарках, які призначалися ув’язненим.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ