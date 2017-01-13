Кримінальна поліція Чернігівщини викрила зухвалого браконьєра

Поліцейські Ічнянського відділення поліції проводять досудове розслідування за фактом незаконного полювання на території Ічнянського Національного природоохоронного парку.

8 січня до поліції звернувся начальник охорони Ічнянського Національного природоохоронного парку і повідомив, що в одному з селищ в сараї розбирають тушу дикої тварини.

За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група Ічнянського відділення поліції ГУНП в Чернігівській області. В господарській будівлі, яка належить місцевому жителю, кримінальна поліція виявила та вилучила тушу оленя вагою близько 80кг та зареєстровану двоствольну мисливську рушницю 16 калібру.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 248 Кримінального кодексу України (незаконне полювання) - караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області