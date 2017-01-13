У Миргороді підприємця затримали за спробу дати хабар поліцейському

Працівники управління внутрішньої безпеки спільно з прокуратурою Полтавської області, у приміщенні Миргородського відділу поліції затримали місцевого чоловіка при спробі передати хабар у розмірі 4 тисячі гривень поліцейському за непритягнення до адміністративної відповідальності.

Напередодні, 47-річний приватний підприємець, що здійснює торгівлю продуктами харчування на місцевому ринку, незаконно продавав алкоголь. За зайняття забороненими видами господарської діяльності на продавця самогону поліцейським був складений протокол про адміністративне правопорушення за статтею 164-16 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Днями вказаний чоловік намагався передати працівнику миргородської поліції 4 тисячі гривень за анулювання адміністративного протоколу з подальшою платою правоохоронцю такої ж суми грошей кожного місяця за неперешкоджання забороненої діяльності.

Під час спроби дачі хабара приватний підприємець і був затриманий, а його неправомірні дії – задокументовано.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області