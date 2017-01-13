У Кременчуці горе-крадій заліз в офіс, обладнений сигналізацією

У Кременчуці горе-крадій заліз в офіс, обладнений сигналізацією

05:05 13.01.2017
У Кременчуці горе-крадій заліз в офіс, обладнений сигналізацією

На пульт централізованого спостереження Кременчуцького міжрайонного відділу поліції охорони надійшов сигнал «Тривога» з офісу однієї з фірм у місті Кременчук.

На місце події негайно виїхав наряд групи реагування Кременчуцького підрозділу поліції охорони.

Правоохоронці прибули на об’єкт і виявили пошкодження грат та розбите скло вікна офісу.

Водночас, помітивши прибуття правоохоронців, невідомий чоловік, що проник до приміщення, спробував втекти, але був затриманий поліцейськими охорони. Ним виявився 32-річний кременчужанин.

 

При собі у чоловіка виявлено 2 ноутбуки та планшет. Ножиці, якими він зрізав грати знаходилися біля вікна. При огляді офісу представником власника було також виявлено відсутність близько 4 тисяч гривень.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального Кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
В Україні заборонили трансляцію російського телеканалу Дождь. Які наслідки?
01.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
СБУ співпрацює з ФСБ? Солдата т.зв. ДНР, який здався, хочуть екстрадувати до РФ!
28.12.2016
Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

У СБУ розкритикували те, що Надія Савченко опублікувала імена зниклих безвісти в АТО на Донбасі. На вашу думку, чи мають такі списки бути відкритому доступі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.