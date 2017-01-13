У Кременчуці горе-крадій заліз в офіс, обладнений сигналізацією

На пульт централізованого спостереження Кременчуцького міжрайонного відділу поліції охорони надійшов сигнал «Тривога» з офісу однієї з фірм у місті Кременчук.

На місце події негайно виїхав наряд групи реагування Кременчуцького підрозділу поліції охорони.

Правоохоронці прибули на об’єкт і виявили пошкодження грат та розбите скло вікна офісу.

Водночас, помітивши прибуття правоохоронців, невідомий чоловік, що проник до приміщення, спробував втекти, але був затриманий поліцейськими охорони. Ним виявився 32-річний кременчужанин.

При собі у чоловіка виявлено 2 ноутбуки та планшет. Ножиці, якими він зрізав грати знаходилися біля вікна. При огляді офісу представником власника було також виявлено відсутність близько 4 тисяч гривень.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального Кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області