У Кременчуці горе-крадій заліз в офіс, обладнений сигналізацією
У Кременчуці горе-крадій заліз в офіс, обладнений сигналізацією
На пульт централізованого спостереження Кременчуцького міжрайонного відділу поліції охорони надійшов сигнал «Тривога» з офісу однієї з фірм у місті Кременчук.
На місце події негайно виїхав наряд групи реагування Кременчуцького підрозділу поліції охорони.
Правоохоронці прибули на об’єкт і виявили пошкодження грат та розбите скло вікна офісу.
Водночас, помітивши прибуття правоохоронців, невідомий чоловік, що проник до приміщення, спробував втекти, але був затриманий поліцейськими охорони. Ним виявився 32-річний кременчужанин.
При собі у чоловіка виявлено 2 ноутбуки та планшет. Ножиці, якими він зрізав грати знаходилися біля вікна. При огляді офісу представником власника було також виявлено відсутність близько 4 тисяч гривень.
Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального Кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області