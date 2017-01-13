На Херсонщині поліцейські затримали зухвалого серійного крадія

На Херсонщині поліцейські затримали зухвалого серійного крадія

00:02 13.01.2017
На Херсонщині поліцейські затримали зухвалого серійного крадія

Працівники поліції затримали зловмисника при спробі збути викрадене у ломбард.

Чоловік скоював крадіжки упродовж грудня 2016 по січень цього року. В усіх випадках він проникав до будинків, розбиваючи вікна цеглиною. Здобиччю крадія ставали ноутбуки, модеми, мобільні телефони, фотоапарати та планшети.

Працівники Каховського відділу поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що до злочинів може бути причетний 31-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжки. Чоловіка затримали біля ломбарду, куди він ніс здавати планшет та телефон. У зловмисника оперативники вилучили речові докази.

- Доведена причетність затриманого до 4-х крадіжок з будинків жителів міста, - повідомив заступник начальника сектору кримінальної поліції Каховського відділу поліції Андрій Лобак. – Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.

Відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України «Крадіжка».

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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