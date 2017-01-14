У Києві поліція на гарячому затримала викрадача автомобіля

Зловмисник помітив машину у Шевченківському районі столиці. За вчинений злочин чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

На спецлінію «102» надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що незнайомий чоловік їздить автомобілем його товариша. Заявник додав, що його близький знайомий поїхав у подорож за межі Києва, а транспортний засіб залишив поблизу свого будинку.

На місце події негайно виїхав наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Завдяки скоординованим діям правоохоронців зловмисника затримали за кермом викраденого автомобіля.

З’ясувалося, що волинянин раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві