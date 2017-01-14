На Закарпатті взято під варту молодика, який пограбував пенсіонерів

За клопотанням, погодженим Мукачівською місцевою прокуратурою, судом взято під варту 25-річного юнака, який в новорічний вечір пограбував пенсіонерів.

Ввечері, 31 грудня 2016 року, молодий чоловік, через незамкнені вхідні двері проникнув всередину приватного будинку в м. Мукачево, де проживають двоє пенсіонерів жінка та чоловік – інвалід. Вдаривши жінку по голові, від чого остання впала на землю, нападник викрав з кімнати будинку 1000 гривень, 700 Євро, а також золоті ювелірні вироби. Награбоване, мукачівець витратив на новорічні подарунки для своїх знайомих.

Дії мукачівця кваліфіковані за ч. 3 ст. 186 КК України - грабіж, тобто відкрите викрадення чужого майна, поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, вчинене повторно, поєднане з проникнення в житло.

Наразі, у вказаному кримінальному провадженні, досудове розслідування здійснює Мукачівський відділ поліції ГУНП в Закарпатській області.

Згідно санкції ч. 3 ст. 186 КК України підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області

