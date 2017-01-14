У Львові поліція викрила схему розкрадання коштів підприємства

У Львові поліція викрила схему розкрадання коштів підприємства

12:00 14.01.2017
У Львові поліція викрила схему розкрадання коштів підприємства

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області викрили генерального директора приватного акціонерного товариства, котрий, зловживаючи службовим становищем, організував схему розкрадання грошових коштів.

Як встановили правоохоронці, посадовець привласнив кошти підприємства у сумі більше 275 тисяч гривень, які нарахував особисто собі за відрядження, не маючи на це законних підстав та за відсутності будь - яких підтверджуючих документів.

Окрім того, генеральний директор,  не оформивши ніяких витратних документів, надав вказівку щодо перерахування коштів в сумі майже 155 тисяч гривень чотирьом іншим працівникам підприємства у якості оплати коштів за відрядження.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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