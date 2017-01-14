У Вінниці дві жінки звили «гніздо» розпусти

Поліцейські відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Нацполіції Вінниччини, затримали двох вінничанок, які надавали послуги сексуального характеру у орендованій квартирі.

Як розповів начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Олександр Федорович, оперативники затримали двох жінок 33 та 53 років під час надання інтимних послуг. Місце розпусти вони створили в одній з міських квартир.

Зі слів затриманої, клієнтів вона підшукувала через мережу Інтернет та запрошувала чоловіків в орендоване помешкання. Крім того, жінка займалась звідництвом, залучаючи до «роботи» свою 53-річну подругу. За годину інтиму жінки отримували по 500 гривень.

Старша жінка розлучена та виховує 18-річну дочку.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили гроші, два мобільних телефони, за допомогою яких вони зв’язувались з клієнтами, та інші речі, які свідчать про протиправну діяльність жінок.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області