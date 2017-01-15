Поліція шукає свідків автопригоди, у якій загинув 43-річний пішохід

Поліція шукає свідків автопригоди, у якій загинув 43-річний пішохід

21:00 15.01.2017
Поліція шукає свідків автопригоди, у якій загинув 43-річний пішохід

12 січня неподалік села Гиринки Немирівського району водій невстановленого автомобіля вчинив наїзд на пішохода та зник з місця пригоди. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув.

Тіло 43-річного місцевого жителя з тілесними ушкодженнями характерними для дорожньо-транспортної пригоди виявили близько 20 години на автодорозі сполученням Немирів-Тульчин біля села Гиринки.

Наразі правоохоронці вживають заходи для встановлення автомобіля, причетного до дорожньо-транспортної пригоди.

Поліція звертаються з проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, або  були її свідками повідомляти за телефонами: (0432) 59-38-31, 59-34-39, (067) 443-40-05 або 102.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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