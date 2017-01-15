Жорстоке вбивство розкрила у Токмаку поліція Запоріжжя

Жорстоке вбивство розкрила у Токмаку поліція Запоріжжя

22:00 15.01.2017
Жорстоке вбивство розкрила у Токмаку поліція Запоріжжя

До Токмацького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся 50-річний мешканець міста. Чоловік повідомив, що за місцем його мешкання знаходиться труп його знайомого з тілесними ушкодженнями.

Інформація відразу була зареєстрована в журналі Єдиного обліку, а на місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції та експерти.

В будинку по вулиці правоохоронці виявили труп 54-річного чоловіка. В помешканні ретельно попрацювали експерти-криміналісти, вилучивши сліди та зібравши речові докази. Труп направили для проведення судово-медичної експертизи.

Під час першочергових слідчих дій під підозру поліцейських потрапив господар будинку. Проте останній розповідав про нібито знайомого, який разом з ним та потерпілим вживав спиртні напої. Однак ввести в оману досвідчених правоохоронців зловмисникові не вдалось і лиходій почав давати правдиві свідчення.

Слідчі встановили, що напередодні ввечері двоє чоловіків вживали спиртні напої. Як це часто трапляється під впливом «оковитої», між ними виникла суперечка. Дійти згоди мирним шляхом опонентам не вдалось. В результаті господар помешкання взявся за ніж і вдарив потерпілого.

Після цього лиходій намагався приховати сліди злочину. Він виправ свій одяг та викинув знаряддя злочину. Громадянина затримано згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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