У Чернігові поліція затримала автовикрадачів-гастролерів

У Чернігові поліція затримала автовикрадачів-гастролерів

00:02 16.01.2017
У Чернігові поліція затримала автовикрадачів-гастролерів

Кримінальна поліція Чернігова разом із колегами з Головного управління Національної поліції в Чернігівській області затримала двох раніше судимих жителів Київщини, які викрали легковик у жителя обласного центру.

На початку листопада минулого року до поліції із заявою звернулася жителька Чернігова і повідомила, що вночі невстановлені особи незаконно заволоділи її автомобілем "Daewoo Lanos".

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції Чернігівського відділу поліції спільно з управлінням карного розшуку Головного управління Національної поліції в Чернігівській області встановили, що незаконне заволодіння автотранспортом скоїли двоє непрацюючих раніше судимих жителів Київської області.

Зловмисники у скоєному зізналися та надали правдиві свідчення. Викрадений автомобіль вилучено та повернуто власнику. Підозрювані затримані та поміщені до слідчого ізолятора м. Києва.

Як повідомив начальник Чернігівського відділу поліції Сергій Кагітін, інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом) - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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