До жительки Закарпаття вночі вдерлися грабіжники із сокирою
До жительки Закарпаття вночі вдерлися грабіжники із сокирою
До правоохоронців надійшла заява від мешканки смт. Міжгір’я про те, що 14 січня пізно вночі до неї в будинок вдерлися двоє чоловіків. Вони пошкодили вхідні двері сокирою та побили хазяйку. Розбійники забрали всі гроші, які знайшли, та два мобільні телефони. Жінку госпіталізовано в хірургічне відділення Міжгірської районної лікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма та гематоми на тілі.
Вжитими оперативно-розшуковими заходами управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області спільно з оперативниками Міжгірського відділення поліції встановлено осіб, причетних до даного злочину. Один із них, 18-річний житель села Стригальня Міжгірського району, уже мав судимість за крадіжку та нанесення легких тілесних ушкоджень, інший – 27-річний міжгірець був судимий за розбій та крадіжку.
Чоловіків затримано у порядку ст. 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання Хустського відділу поліції.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області