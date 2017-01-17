До жительки Закарпаття вночі вдерлися грабіжники із сокирою

До правоохоронців надійшла заява від мешканки смт. Міжгір’я про те, що 14 січня пізно вночі до неї в будинок вдерлися двоє чоловіків. Вони пошкодили вхідні двері сокирою та побили хазяйку. Розбійники забрали всі гроші, які знайшли, та два мобільні телефони. Жінку госпіталізовано в хірургічне відділення Міжгірської районної лікарні з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма та гематоми на тілі.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області спільно з оперативниками Міжгірського відділення поліції встановлено осіб, причетних до даного злочину. Один із них, 18-річний житель села Стригальня Міжгірського району, уже мав судимість за крадіжку та нанесення легких тілесних ушкоджень, інший – 27-річний міжгірець був судимий за розбій та крадіжку.

Чоловіків затримано у порядку ст. 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання Хустського відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області