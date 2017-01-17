У центрі Києва майже до ранку тхнуло гаром. Причина - сильна пожежа

У центрі Києва майже до ранку тхнуло гаром. Причина - сильна пожежа

06:30 17.01.2017
У центрі Києва майже до ранку тхнуло гаром. Причина - сильна пожежа

Рятувальники загасили пожежу в гаражних боксах на бульварі Дружби Народів в Києві, внаслідок події пошкоджено п’ять легкових автомобілів. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Вчора, о 17:03, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на бульварі Дружби Народів.

За викликом прибули вогнеборці, які встановили, що пожежа виникла на 3 поверсі у 4-поверховому гаражному боксі та вже встигла розповсюдитися на сусідні гаражні бокси.

Рятувальникам вдалося загасити загорання о 19:10.

До гасіння пожежі були залучені 47 рятувальників та 11 одиниць техніки.

Травмованих та загиблих немає. Внаслідок пожежі пошкоджено 5 легкових автомобілів.

Причина виникнення загорання встановлюється.

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