У центрі Києва майже до ранку тхнуло гаром. Причина - сильна пожежа

Рятувальники загасили пожежу в гаражних боксах на бульварі Дружби Народів в Києві, внаслідок події пошкоджено п’ять легкових автомобілів. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Вчора, о 17:03, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на бульварі Дружби Народів.

За викликом прибули вогнеборці, які встановили, що пожежа виникла на 3 поверсі у 4-поверховому гаражному боксі та вже встигла розповсюдитися на сусідні гаражні бокси.

Рятувальникам вдалося загасити загорання о 19:10.

До гасіння пожежі були залучені 47 рятувальників та 11 одиниць техніки.

Травмованих та загиблих немає. Внаслідок пожежі пошкоджено 5 легкових автомобілів.

Причина виникнення загорання встановлюється.