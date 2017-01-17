У центрі Києва майже до ранку тхнуло гаром. Причина - сильна пожежа
У центрі Києва майже до ранку тхнуло гаром. Причина - сильна пожежа
Рятувальники загасили пожежу в гаражних боксах на бульварі Дружби Народів в Києві, внаслідок події пошкоджено п’ять легкових автомобілів. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Вчора, о 17:03, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на бульварі Дружби Народів.
За викликом прибули вогнеборці, які встановили, що пожежа виникла на 3 поверсі у 4-поверховому гаражному боксі та вже встигла розповсюдитися на сусідні гаражні бокси.
Рятувальникам вдалося загасити загорання о 19:10.
До гасіння пожежі були залучені 47 рятувальників та 11 одиниць техніки.
Травмованих та загиблих немає. Внаслідок пожежі пошкоджено 5 легкових автомобілів.
Причина виникнення загорання встановлюється.