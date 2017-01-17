Двоє людей поранені під час стрілянини у нічному клубі в Одесі

До Приморського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з нічних розважальних закладів, розташованих на території Приморського району м. Одеси,була стрілянина.

За вказаною адресою негайно виїхали працівники Приморського відділу поліції, які встановили, що під час конфлікту, що стався між трьома відвідувачами закладу, один із його учасників спровокував бійку та вистрелив одному з потерпілих у грудну клітину.

Чоловіка було негайно затримано. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець. В подальшому правопорушника для з’ясування обставин події було доставлено до Приморського відділу поліції.

Потерпілих, двох одеситів віком 24 і 25 років, було госпіталізовано. Одному з них діагностували непроникаюче поранення грудної клітини та пошкодження гомілковостопного суглобу, а іншому-закриту черепно-мозкову травму.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області