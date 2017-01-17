На Львівщині ревнивиця спробувала підпалити будинок суперниці

На Львівщині ревнивиця спробувала підпалити будинок суперниці

23:32 17.01.2017
На Львівщині ревнивиця спробувала підпалити будинок суперниці

Пожежу своєчасно загасили, потерпілих немає. Вогнем пошкоджено лише вхідні двері будинку.

До Сколівського відділення поліції звернулася 37-річна мешканка району. Заявниця  повідомила, що уночі була вчинена спроба підпалу її житлового будинку.

Правоохоронці встановили, що перед пожежею між потерпілою та 32-річною мешканкою іншого села району виникла сварка на ґрунті ревнощів. Під час неї молодша з жінок  погрожувала суперниці спалити будинок. Через кілька годин виникла пожежа.

З місця події поліцейські вилучили речові докази, призначено експертизи. Встановлюється сума заподіяних збитків.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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