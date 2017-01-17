Львівська поліція встановлює особу жінки, яка потрапила під мікроавтобус

Як встановили поліцейські, наїзд скоїв водій автомобіля «Фолькваген Транпортер», після чого завіз потерпілу до лікарні.

Вчора, 16 січня, о 15:22 на оперативний номер 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що до них доставлено жінку, яка постраждала внаслідок наїзду автомобіля.

Як попередньо встановили правоохоронці, на вулиці Зеленій, 172 водій автомобіля «Фолькваген Транпортер» скоїв наїзд на жінку-пішохода, після чого завіз її до лікарні.

Поліцейські встановлюють особу потерпілої, а також обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області