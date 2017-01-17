У Луцьку вбитому житомиряну завдали понад тридцять ножових поранень

У Луцьку посеред дня на вулиці П’ятницька Гірка в під’їзді одного із будинків працівники швидкої медичної допомоги під час виїзду за викликом виявили мертвим 39-річного жителя Житомирської області. Під час судово-медичної експертизи на його тілі виявили близько 30 колото-різаних ран.

З’ясувалося, що 28 грудня в місті Коростень Житомирської області постраждалому під час сварки завдав тяжких тілесних ушкоджень його знайомий. Після інциденту потерпілий приїхав у Луцьк, де 31 грудня його виявили мертвим у під’їзді одного із будинків працівники швидкої медичної допомоги.

Волинські поліцейські встановили, що злочин скоїв раніше судимий за хуліганство та умисне тяжке тілесне ушкодження 32-річнй мешканець міста Коростень Житомирської області. Відомо, що зловмисник наніс потерпілому удар розкладним ножем у спину, який виявився смертельним. Судмедексперти виявили на тілі загиблого близько 30 різноманітних колото-різаних ран.

Слідчі оголосили житомирянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою строком 60 діб.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області