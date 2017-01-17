Житель Рівненщини не зміг пережити смерть свого крихітного сина

Повішеним на дереві на території кладовища села Мала Любаша 32-річного місцевого мешканця знайшла дружина. Зі слів родичів, чоловік скоїв суїцид через смерть двомісячного сина.

Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що чоловік родом із Сарненського району, мешкає у селі Мала Любаша після одруження.

За словами рідних, іще близько 23 години господар був удома, та, коли вранці прокинулась дружина, чоловіка не було ні в будинку, ні на подвір’ї. Відійшовши кілька метрів від оселі, вона помітила підозрілу картину на кладовищі, адже проживали неподалік нього.

Чоловік покінчив життя самогубством на місцевому цвинтарі поблизу могили сина, зачепивши мотузку за гілля дерева.

З’ясувалося, що у червні торік у родині помер двомісячний син. У дитини була висока температура і лікарям не вдалося врятувати життя немовляти. Чоловік тривалий час дуже переживав втрату сина. Тож рідні пов’язують його вчинок саме з цією трагічною подією.

Правоохоронці під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті не виявили. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть чоловіка настала внаслідок механічної асфіксії через здавлення шиї при повішенні.

Сім’я характеризується позитивно, чоловік спиртними напоями не зловживав та працював на місцевому підприємстві. Як розповіла дружина, господар ніколи не висловлював намірів звести рахунки з життям. Крім того, подружжя не мало претензій до медперсоналу лікарні щодо смерті немовляти.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області