У Харкові молодики просто на вулиці нахабно обікрали жінку

У Харкові молодики просто на вулиці нахабно обікрали жінку

23:02 17.01.2017
У Харкові молодики просто на вулиці нахабно обікрали жінку

До чергової частини за допомогою звернулася 58-річна жінка. Вона розповіла, що на вулиці невідомі хлопці вихопили з її рук сумку з особистими речами та втекли. Заявниця детально описала правоохоронцям прикмети зловмисників.

Осіб, причетних до скоєння грабежу, затримали співробітники поліції під час відпрацювання території району. Зловмисниками виявились двоє молодиків, віком 22 та 23 роки. Один з нападників раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Підозрювані затримані згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вони знаходяться в Ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області 

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