У Львові в посилці для засудженого виявили нарковмістовні пігулки

У Львові в посилці для засудженого виявили нарковмістовні пігулки

04:00 18.01.2017
У Львові в посилці для засудженого виявили нарковмістовні пігулки

До Сихівського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлені в посилці, яка надійшла до одного із виправних закладів розташованих у Львові, 25 нарковмістних таблеток.

Працівники поліції з’ясували, що посилка надійшла для 42-річного засудженого, який відбуває покарання у виправному закладі. А передавав її 33-річний мешканець міста Червоноград.

Правоохоронці таблетки вилучили та скерували на експертне дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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