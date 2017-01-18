У Львові в посилці для засудженого виявили нарковмістовні пігулки

До Сихівського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлені в посилці, яка надійшла до одного із виправних закладів розташованих у Львові, 25 нарковмістних таблеток.

Працівники поліції з’ясували, що посилка надійшла для 42-річного засудженого, який відбуває покарання у виправному закладі. А передавав її 33-річний мешканець міста Червоноград.

Правоохоронці таблетки вилучили та скерували на експертне дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області