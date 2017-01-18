У Луцьку поліцейські оперативно затримали квартирних злодіїв

Затриманні поліцією 30-річний та 29-річний зловмисники є мешканцями обласного центру Волині. Після скоєння чергової крадіжки правоохоронці затримали злодіїв.

Правопорушники через вікно проникли до помешкання 61-річного лучанина, звідки викрали гроші, ноутбук, відеокамеру та ювелірні вироби. Усе викрадене правоохоронці вилучили й повернуть законному власнику.

Слід відзначити, що затримані напередодні вже вчинили ряд злочинів на території міста, а у минулому неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів.

Також поліцейські підозрюють зловмисників до вчинення ними й інших злочинів у місті та області.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області