Поліція Миколаївщини розшукує зухвалих паліїв

Невідомі особи кинули на подвір’я жителя Вознесенського району пляшку із займистою сумішшю. Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження, встановлюються особи зловмисників.

14 січня 2017 року до Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від 36-річного місцевого мешканця про те, що невідомі особи намагалися підпалити його домоволодіння, що розташоване у с. Бузьке по вул.Набережній.

Зі слів заявника, близько 03:00 год., повернувшись додому, він помітив на подвір’ї свого домоволодіння пляшку із залишками займистої суміші.

Потім сусід домовласника розповів, що, близько 01:25 год., випадково вийшовши на подвір’я свого домоволодіння, він помітив, що біля будинку заявника невеличке полум’я, яке швидко погасло.

З місця події поліцейські вилучили скляну пляшку із залишками суміші. Речові докази направлені для проведення відповідної експертизи.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.15 «Замах на злочин» ч.2 ст.194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Встановлюються особи, причетні до скоєння злочину.

Правоохоронці звертаються до громадян, які стали свідками вказаного злочину, або володіють інформацією, корисною для слідства, повідомити до Вознесенського відділу поліції за адресою: м. Вознесенськ, вул.Київська, 24, або за телефонами (05134)4-54-44, 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області