У Миколаєві взято під варту грабіжника, який пішов на злочин з ножем

До Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від двох місцевих мешканців, 19-ти та 20-ти років, про те, що ще на початку листопада 2016 року вони стали жертвами злочинних дій наглядно знайомого чоловіка.

Злочинець мешкав в одному районі із заявниками. Добре знаючи його кримінальне минуле, потерпілі увесь цей час не звертались по допомогу до поліції, побоюючись за своє життя.

Того дня нападник потрапив до квартири заявників безперешкодно – у той час, коли їх знайомий, який також тимчасово мешкав разом із ними, заходив у помешкання.

Зловмисник дістав ніж, та, погрожуючи ним, почав вимагати віддати наявні кошти. Грошей не виявилось, тому нападник забрав те, що йому сподобалось: одяг, спортивні сумки, перукарське приладдя та інші речі двох мешканців квартири, у третього - нічого цінного не знайшлось.

Молодик пішов, а налякані потерпілі ще довго міркували, чи сповіщати про те, що сталось, правоохоронців. Все ж таки жити з острахом хлопці не бажали, тому заявили до поліції.

Оперативники протягом кількох годин розшукали 19-річного злочинця та вилучили у нього майно заявників.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.187 КК України «Розбій», що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Зловмисникові оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Микоалївській області