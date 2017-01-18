В Одесі судитимуть банду грабіжників, яка виловлювала жертв в інтернеті

В Одесі судитимуть банду грабіжників, яка виловлювала жертв в інтернеті

23:02 18.01.2017
В Одесі судитимуть банду грабіжників, яка виловлювала жертв в інтернеті

Одеська місцева прокуратура № 2 (Малиновський район) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Установлено, що протягом 2016 року підозрювані вчинили розбійні напади у парку «ім. Савицького». Так, дівчата через соціальні мережі знайомилися з чоловіками та призначали зустрічі у вечірній час. На призначеному місці інші члени групи били та заволодівали їх майном (мобільними телефонами, ювелірними прикрасами та грошима). 

У ході обшуку правоохоронцями вилучено маски-балаклави, ніж, мобільні телефони з відеозаписами вчинення аналогічних розбійних нападів.Нагадаємо, у жовтні минулого року правоохоронці викрили та затримали «на гарячому» розбійну групу, до складу якої у тому числі входило двоє неповнолітніх.

За клопотанням прокуратури трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а двом – домашній арешт.Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області

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