В Одесі судитимуть банду грабіжників, яка виловлювала жертв в інтернеті

Одеська місцева прокуратура № 2 (Малиновський район) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Установлено, що протягом 2016 року підозрювані вчинили розбійні напади у парку «ім. Савицького». Так, дівчата через соціальні мережі знайомилися з чоловіками та призначали зустрічі у вечірній час. На призначеному місці інші члени групи били та заволодівали їх майном (мобільними телефонами, ювелірними прикрасами та грошима).

У ході обшуку правоохоронцями вилучено маски-балаклави, ніж, мобільні телефони з відеозаписами вчинення аналогічних розбійних нападів.Нагадаємо, у жовтні минулого року правоохоронці викрили та затримали «на гарячому» розбійну групу, до складу якої у тому числі входило двоє неповнолітніх.

За клопотанням прокуратури трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а двом – домашній арешт.Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області