На Вінниччині поліцейських судитимуть за побиття сімейної пари

На Вінниччині поліцейських судитимуть за побиття сімейної пари

21:00 18.01.2017
На Вінниччині поліцейських судитимуть за побиття сімейної пари

Слідчим відділом прокуратури області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення працівниками поліції кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України, та до Гайсинського районного суду Вінницької області скеровано обвинувальний акт.

Під час досудового розслідування встановлено, що компанія у складі трьох чоловік, двоє з яких працівники поліції, у позаробочий час, знаходячись в одному з кафе м. Гайсин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, грубо порушуючи громадський порядок та спокій оточуючих, безпричинно заподіяли численні тілесні ушкодження жителю м. Гайсин та його дружині, які також відпочивали у вказаному кафе, чим спричинили останнім легкі тілесні ушкодження.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачене покарання у виді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області

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