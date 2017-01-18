Прокуратура Закарпаття розслідує факт ненадання жінці медичної допомоги

Мукачівською місцевою прокуратурою, розпочато кримінальне провадження за фактом ненадання медичним працівником, без поважних причин, допомоги хворому, який зобов'язаний надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 139 КК України).

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стала інформація, виявлена прокуратурою в ході моніторингу засобів масової інформації. Зокрема, в публікації одного з регіональних інтернет-видань йде мова про те, що лікар онкологічного відділення Мукачівської ЦРЛ відмовив в постановленні на облік на стаціонарне лікування онкохворої мешканки села Клячаново Мукачівського району, при тому, що її стан здоров"я був вкрай важким.

Згідно ст. 49 Конституції України кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено здійснювати СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Мукачівської місцевої прокуратури.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатській області