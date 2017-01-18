У Кривому Розі під час пожежі жахливо загинула літня людина

О 08:35 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, яка в житловому будинку по вулиці Вадима Гурова.

За вказаною адресою було направлено одне відділення 11 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області на пожежній автоцистерні.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в двокімнатній квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку і одразу приступили до її гасіння у складі ланки газодимозахисної служби.

Під час проведення пожежно-рятувальних робіт, рятувальники виявили тіло господаря квартири, як з'ясувалося, громадянина 1937 року народження.

Локалізувати полум’я вогнеборцям вдалося о 08:46, а повністю ліквідувати — о 09:13. Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 8 м2.

Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Всього на гасіння пожежі було задіяно 1 одиницю техніки та п’ять чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За матеріалами прес-служби ДСНС Дніпропетровської області